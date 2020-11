Cyberpunk 2077: vendite digitali oltre il 50% secondo CD Projekt RED

Le vendite digitali, negli ultimi anni, hanno visto una crescita esponenziale e non parliamo solo di videogiochi ovviamente. Se ci riferissimo solo a questi, comunque, il discorso non cambierebbe di una virgola. Ormai è più comune sentire la dicitura “versione digitale” che non “versione fisica” e questo, senza ombra di dubbio, la dice lunga. Proprio secondo questa breve introduzione, CD Projekt RED ha dichiarato che Cyberpunk 2077 venderà più del 50% delle sue copie in formato digitale.

Lo sviluppatore polacco, in una chiamata finanziaria, ha dichiarato proprio che secondo lo studio, le vendite digitali del titolo saranno “sicuramente” più alte del 50% e, in più, di The Witcher 3. Intanto, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 10 dicembre. Lo studio inoltre, ha fatto sapere che i DLC del titolo verranno svelati solo dopo il lancio dello stesso.