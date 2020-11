Patty Jenkins parla dello spin off di Wonder Woman

Wonder Woman è uno dei più grandi eroi della DC Comics e proviene da una lunga stirpe di guerrieri amazzonici che vivono sull’isola incantata conosciuta come Themyscira. La regista Patty Jenkins, che è stata dietro il successo di Wonder Woman al botteghino negli ultimi anni, ha parlato a Geek Magazine di uno spin-off programmato incentrato sulle Amazzoni.

“Questa è una storia che Geoff Johns e io abbiamo inventato e poi presentato alla Warner. Gli eventi di questa storia si svolgono dopo che Diana ha lasciato Themyscira, l’isola delle Amazzoni, e ci sono alcuni colpi di scena collegati a ciò che accadrà tra Wonder Woman 1984 e Wonder Woman 3. La produzione del progetto non è ancora ufficialmente iniziata, ma spero di ottenerla perché amo questa storia.”

In passato, Wonder Woman e la mitologia che circonda il personaggio hanno lottato per avere un impatto sul pubblico generale. Ma il film Wonder Woman del 2017 ha cambiato tutto. Gli spettatori si sono innamorati della rappresentazione di Themyscira come una terra di donne guerriere illuminate. Pertanto, la Warner Bros. ha deciso di fare una serie spinoff che metta le Amazzoni al centro della storia.

Il film molto probabilmente debutterà su HBO Max, così come si appresta a dare anche Wonder Woman 1984. Dopo mesi di posticipo della data di uscita, il film dovrebbe ora debuttare su HBO Max contemporaneamente alla sua uscita nelle sale. In qualsiasi altro anno, una strategia del genere per un film attesissimo e ad alto budget sarebbe stata impensabile. Ma nel 2020, lo streaming sembra l’unica via da seguire per il film, come ha affermato la stessa Patty Jenkins in un post su Twitter.

“IL TEMPO È ARRIVATO. Ad un certo punto devi scegliere di condividere l’amore e la gioia e devi rinunciare a tutto il resto. Speriamo davvero che il nostro film porti un po’ di gioia e di sollievo a tutti voi durante le festività natalizie. Potete guardarlo al cinema, dove è pensato per farlo, e disponibile nella sicurezza della vostra casa su HBO MAX. Ci auguriamo che il nostro film vi piaccia tanto quanto ci siamo divertiti a girarlo. “

Diretto e co-scritto da Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 il film è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine nei panni di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di Barbara Ann Minerva/Cheetah, Pedro Pascal nei panni di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta. Il film arriverà nelle sale e su HBO Max il 25 dicembre, mentre debutterà nelle sale nei mercati internazionali a partire dal 16 dicembre. Il film è ambientato negli anni ’80 e vede Wonder Woman affrontare la minaccia combinata di Maxwell Lord e Cheetah, mentre la sua vecchia fiamma Steve Trevor fa un miracoloso rientro nella sua vita. Wonder Woman 1984 sarà disponibile per un mese su HBO Max senza costi aggiuntivi.