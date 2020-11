Google e Garena collaborano per il torneo Free Fire

Garena ha annunciato mercoledì una partnership con Google per lanciare la sfida Play On in Brasile, una competizione Free Fire che si terrà il 12 dicembre con la partecipazione di famosi creatori di contenuti e giocatori professionisti, come Bruno ” Nobru ” Goes, una delle più grandi star di Free Fire del mondo . Il torneo sarà trasmesso in diretta su YouTube tramite il canale ufficiale brasiliano Free Fire .

Le 12 squadre del torneo, composte da quattro giocatori per squadra, sono state scelte da Google e Garena in base alla regione, al sesso e alla razza dei giocatori, con l’obiettivo di rappresentare la diversità della comunità di Free Fire nel paese. Il Brasile è il terzo paese a ricevere la sfida Play On; eventi precedenti includevano Taiwan e Corea del Sud nel 2019, sempre affidandosi ai giochi per dispositivi mobili per promuovere Google Play.

Anche se il torneo conta sul supporto dell’editore del gioco, a causa della proprietà di Google del progetto, la competizione non sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming di Garena BOOYAH !.

Un montepremi per l’evento non è stato reso noto al momento della scrittura.