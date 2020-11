Nemesis non ha ricevuto offerte dopo la partenza da Fnatic

Il 21enne ha dichiarato durante un recente streaming di non aver ricevuto alcuna offerta dalle squadre europee per l’imminente scissione, il che significa che ha dovuto fare affidamento sulle offerte di altre regioni. Ma queste offerte probabilmente non erano “abbastanza interessanti” per Nemesis, ha detto su Twitter .

Ovviamente non posso dire quali offerte avevo o altro, ma posso dire di non aver avuto offerte europee.



Nemesis è stato sostituito dall’ex centrocampista di Cloud9 Nisqy all’inizio di questa settimana, il che ha portato al suo rilascio dalla squadra di League of Legends di Fnatic .