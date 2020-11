Halo Infinite: 343 Industries sarà più comunicativa

Negli ultimi tempi, lo studio di sviluppo dietro la nuova trilogia di Halo, con episodio conclusivo Halo Infinite, 343 Industries è rimasta piuttosto in silenzio. Non c’è sicuramente da meravigliarsi, visto i vari problemi che sono venuti a galla da quel fatidico giorno in cui fu mostrato il titolo di punta della nuova generazione targata Microsoft e dal rinvio dello stesso.

Nelle ultime ore, tuttavia, lo studio si è espresso nel proprio forum, tornando a rompere il silenzio con qualche breve frase. Il Community Manager John Junyszek ha fatto chiarezza, perlomeno, sulle posizioni dello studio, il quale dichiara che quest’ultimo ha udito le domande dei fan. Junyszek ha poi risposto, in merito alla dichiarazione precedente, con un “Lo sappiamo. Vi sentiamo. Capiamo.”.

Ciò non vuol certo dire che arriveranno informazioni il più presto possibile ma, almeno, sappiamo che 343 Industries vuole rilasciare informazioni riguardo la storia, i personaggi che ruotano attorno ad essa e sulla personalizzazione ma, tutto questo, solo quando lo studio “si sentirà pronto”. Alla fine, il team ha fatto intendere che avviseranno i fan prima di annunciare qualcosa di nuovo.

La promessa di 343 Industries comunque, arriva alla fine del post, in cui il Community Manager afferma che sanno di esser rimasti in silenzio per molto tempo e che, nei mesi a venire, saranno “molto più comunicativi”. Infine, Junyszek dice di aspettare l’ultimo aggiornamento dell’anno, il quale arriverà il 17 dicembre, per salutarci con una nota significativa. Vi ricordiamo che Halo Infinite è atteso in una finestra di lancio non conosciuta nel 2021 per PC, Xbox Series X, S e Xbox One.