Razer annuncia una serie di tornei europei inclusivi di Fortnite

Il marchio di lifestyle gaming Razer è l’ultimo grande nome ad aver incassato la potenza di Fortnite e ora ha aggiunto il battle royale preferito di Epic Games come prossima tappa del suo tour mondiale di Esport. Il Razer Invitational Europe seguirà le orme dei tornei dell’America Latina e del Sud-Est asiatico, ma questa volta Razer sta prendendo Fornite sotto la sua ala per questa serie di tornei settimanali sperando di essere inclusivi per tutti.

La registrazione per il Razer Invitational Europe è ora aperta, il che significa che faresti meglio a rimbalzare il pad in azione. I più brillanti e i migliori di tutta Europa si sfideranno mentre 5.000 giocatori salteranno fuori dal Battle Bus per sei tornei settimanali che si svolgeranno dal 10 dicembre al 30 gennaio 2021.

L’Europa è una scena di Esport in ascesa poiché sempre più squadre sono arrivate dal continente e hanno messo nel mirino i rivali di Stati Uniti e Asia. Con questo in mente, Razer vuole trovare altri grandi nomi in agguato nell’ombra della scena di Fortnite .

Zuber Mohammed, Chief Marketing Officer di Razer, ha dichiarato:

Con i Razer Invitationals nel Sud-est asiatico e in America Latina, abbiamo riunito migliaia di giocatori da 16 paesi per competere in tornei aperti, che hanno raccolto un feedback estremamente entusiasta dalla comunità. Portare questa iniziativa in altre regioni del mondo è un passo successivo naturale e non vediamo l’ora che i giocatori europei si iscrivano al loro Razer Invitational. Sappiamo che adoreranno la competizione e la possibilità di affinare le loro abilità in un evento su larga scala. Chissà, forse scopriremo il prossimo Bugha o Zayt!

Nonostante gli assoli della Fortnite World Cup siano stati dominati da giocatori americani, c’erano molti nomi europei che si sono piazzati nella Top 10. Inoltre, chi potrebbe dimenticare Emil ” nyhrox ” Pedersen (Norvegia) e David ” aqua ” Wang (Austria) che hanno vinto i $ 3 premio di un milione di coppie? Si spera che l’ invito di Razer Fortnite aiuterà più talenti europei non sfruttati a raggiungere il suo vero potenziale.