Final Fantasy XIV Online: l’ aggiornamento 5.4 arriverà l’8 dicembre

Proprio poche ore fa, Square Enix ha annunciato il suo primo streaming dell’anno prossimo riguardo Final Fantasy XIV Online e, nel mentre, ha rilasciato un nuovo trailer che mostra la data d’uscita del nuovo e corposo aggiornamento 5.4 “Future Rewritten“, il quale aggiungerà tanti nuovi contenuti al già ricco MMORPG.

Ci saranno nuove narrative, il raid The Edens Verse arriverà, così come un nuovo Trial, il Castrum Marinum. Forse, la parte più intrigante dell’update è l’aggiunta di Emerald Weapon dal classico Final Fantasy VII. In questo titolo è conosciuto come Emerald ma il potere distruttivo è sempre lo stesso.

La nuova patch dunque, sarà disponibile per tutti i giocatori dell’espansione di Final Fantasy XIV Online, Shadowbringers, attualmente giocabile su PC e PlayStation 4, dal giorno 8 dicembre. Vi lasciamo al nuovo trailer che trovate in calce alla notizia.