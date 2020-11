Mario: arriva un nuovo gioco sportivo per Switch?

Nintendo, lo sappiamo, ama particolarmente pubblicare giochi sportivi per le sue console, in particolare e vedono come protagonista uno dei suoi personaggi simbolo: Super Mario. Ma la Nintendo Switch sta vivendo un’insolita penuria di titoli di questo tipo, dal momento che l’idraulico italiano più famoso della storia videoludica è approdato sulla nuova console soltanto con Mario Tennis Aces (qui la nostra entusiastica recensione).

Ma a quanto sembra, stando a un rumor emerso attraverso il noto insider Zippo, questa situazione sta per finire, in quanto un nuovo gioco sportivo che vede Mario come protagonista sarebbe in sviluppo presso Camelot. Chiaramente non è dato ancora sapere di che tipo di sport si tratterà (anche se il nostro amatissimo idraulico è spesso stato protagonista di giochi di golf e di tennis), ma sembra che il gioco arriverà per la prima metà dl 2021.

E non solo Mario. Sembra che Camelot starebbe sviluppando anche un nuovo Golden Sun, ma la sua uscita non sarebbe nemmeno lontanamente prossima. Tutte queste notizie vanno comunque prese con le pinze. Bisogna notare infatti che, per quanto il leaker sia sempre stato abbastanza affidabile in passato, e la notizia di un nuovo Mario Golf sarebbe tutt’altro che strana, Nintendo non ha ancora fatto un commento ufficiale su questo rumor, e finché non si avrà l’ufficialità queste non rimarranno altro che speculazioni.

E voi cosa ne pensate? Credete che il prossimo gioco sportivo a tema Mario stia per arrivare?