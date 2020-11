Be Afraid Horror Fest: accrediti finalmente disponibili

Vi abbiamo parlato poco tempo fa del Be Afraid Horror Fest, il festival del cinema internazionale incentrato sul genere horror che quest’anno si svolgerà dal 18 al 23 dicembre in modalità completamente online. Ci arriva oggi la notizia che è finalmente possibile acquistare gli accrediti sulla pagina ufficiale di MyMovies.it, in cui è possibile scegliere tre tipi diversi di pass per soddisfare i bisogni di tutti. Se siete curiosi di scoprire il programma completo potete trovarlo nel sito ufficiale del Be Afraid Horror Fest. Intanto di seguito potete trovare una piccola anticipazione:

“IL 2020 È STATO SICURAMENTE UN ANNO PARTICOLARE, UN ANNO IN CUI SI VOCIFERAVA CHE NON CI FOSSERO FILM (O ALMENO NON ABBASTANZA), PER FORTUNA PERÒ QUELLE VOCI ERANO ASSOLUTAMENTE INFONDATE. CON L’ARRIVO DI OLTRE 600 OPERE PROVENIENTI DA UNA CINQUANTINA DI PAESI DIVERSI SI È CONCLUSA LA DIFFICILISSIMA SELEZIONE PER LA SECONDA EDIZIONE DELL’UNICO FESTIVAL INTERAMENTE INCENTRATO SULL’HORROR IN FRIULI VENEZIA-GIULIA. TREDICI I LUNGOMETRAGGI IN COMPETIZIONE CHE VANNO A FORMARE LA LINE-UP COMPLETA, DI CUI NOVE ANTEPRIME NAZIONALI. TITOLI DEL CALIBRO DI FRIED BARRY, FILM SUDAFRICANO MOLTO AMATO NEI FESTIVAL DI GENERE, SKY SHARKS CON CYBER SQUALI VOLANTI CAVALCATI DA MUTANTI NAZISTI E MOLTO ALTRO ANCORA. OVVIAMENTE NON POTEVANO MANCARE I CORTI, TRENTASETTE OPERE DIVISE IN DUE CATEGORIE, UNA CLASSICA E L’ALTRA LOCKDOWN.”