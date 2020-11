The Last of Us: potrebbe arrivare una parte 3?

The Last of Us Part II è stato sicuramente uno dei giochi, se non il gioco evento dell’anno. Fresco di ben sei vittorie durante la cerimonia di premiazione dei Golden Joystick Award, il capolavoro di Naughty Dog è stato un successo assoluto di critica e di pubblico. Un successo che potrebbe soltanto aumentare ai Game Awards, dove il titolo concorre in ben nove categorie. E non sembra essere finita qui.

Nel commentare entusiasticamente la nomination del gioco ai Game Awards nella categoria , il compositore dell’opera, Gustavo Santaolalla si è lasciato sfuggire qualcosa che suona tanto come un indizio.

“Felice e grato! The Last of Us Part II nominato in 9 categorie ai Game Awards, tra cui miglior colonna sonora e musica. Iscrivetevi per votare! Grazie a Naughty Dog e a Neil Druckmann per avermi invitato in questa avventura! Questo è solo l’inizio!”



Proprio quest’ultima frase ha scatenato i fan (tanto che su Resetera è subito partita una discussione su quale sia il significato profondo delle parole di Santolalla), alcuni dei quali sono portati a credere che il compositore si rferisca a un possibile terzo capitolo della serie survival horror di casa Naughty Dog.

C’è da dire che Santaolalla potrebbe riferirsi a molti progetti diversi, tra cui la serie tv ispirata al gioco e recentemente confermata da HBO, che verrà scritta da Neil Druckmann, direttore creativo del gioco, e Craig Mazin, creatore del grandissimo successo Chernobyl. Come già confermato da Druckmann, sarà proprio Santaolalla a lavorare sulle musiche della serie tv.

Ma di certo il post del compositore del gioco si va ad aggiungere ad altri piccoli indizi che avevano spinto i fan a pensare a un nuovo gioco, comead esempio il tweet condiviso da Derek Philips, doppiatore e interprete del padre di Abby, che soltanto un mese fa aveva scritto “Back to work!” commentando una foto che lo ritraeva vestito in una tuta da motion capture.

Di certo dunque una parte 3 di The Last of Us non è da escludere, ma bisogna tenere presente che ci sono ancora tanti progetti che potrebbero riguardare Naughty Dog Anche voi non vedete l’ora di scoprire quali?