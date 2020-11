One Piece: inaugurata una statua di Franky!

La città di Kumamoto, sull’isola giapponese di Kyushu non è una delle città nipponiche più note nel mondo. Le sue principali attrazioni turistiche sono un castello molto ben conservato e una simpatica mascotte cittadina, l’orso Kumamon. Negli ultimi anni però Kumamoto è salita all’onore delle cronache grazie a un suo illustre cittadino, il mangaka Eiichiro Oda, autore di One Piece.

L’opera, ormai famosa in tutto il mondo come una delle migliori (e più longeve) saghe shonen mai realizzate, ha portato Oda alla notorità planetaria, e questo non ha fatto che inorgoglire i concittadini del mangaka che non perdono occasione per onorarlo in qualche modo. Recentemente infatti la città aveva fatto erigere due statue bronzee che rappresentavano due dei personaggi di One Piece, Chopper e Brook, e non si è certo fermata qui. A pochi giorni fa risale, infatti, l’inaugurazione di una terza statua, che rappresenta stavolta l’amatissimo Franky.

Da quando si è unito alla ciurma, dopo la saga di Water 7 e di Enies Lobby, Franky è stato sicuramente uno dei personaggi più pittoreschi che hanno popolato le pagine di One Piece. Carpentiere fenomenale, allievo del famoso Tom che aveva costruito la nave del Re dei Pirati Gol D. Roger, Franky è un cyborg in grado di realizzare lavori avanzatissimi. Proprio lui ha costruito la Thousand Sunny, la nave su cui Cappello di Paglia e la sua ciurma contano di raggiungere la fine della Grand Line e l’isola di Laugh Tale, dove si trova il famosissimo tesoro, lo One Piece.

Attualmente impegnato con la sua ciurma nell’arco narrativo di Wano, Franky ha dimostrato di non temere nessun avversario, arrivando persino a sfidare la furia di Big Mom, una dei Quattro Imperatori. Ora la sua bellissima statua andrà ad arricchire la lista delle attrazioni turistiche della città di Kumamoto. Un onore per lui e per Eiichiro Oda.

Vi ricordiamo che il manga di One Piece si avvicina al suo millesimo capitolo (che potrebbe arrivare nel 2021) e che potrebbe terminare tra ben dieci anni stando alle recenti dichiarazioni di Oda. Dieci anni ancora di avventure per Monkey D. Luffy e la sua ciurma! Anche voi siete emozionati?