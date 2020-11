Pokemon ci regalerà un nuovo anno… spaziale!

Il 2020, lo sappiamo, non è stato esattamente l’inizio di decennio che tutti speravamo. Ma The Pokemon Company vuole regalare un nuovo inizio a tutti i suoi fan, soprattutto dal momento che il 2021 segnerà un anniversario importante nella storia dei pocket monsters: saranno infatti passati ben 25 anni dalla creazione della serie!

La società ha intenzione di festeggiare davvero in grande stile, regalando agli appassionati uno spettacolo davvero mai visto prima: la prima alba del nuovo anno vista direttamente dallo spazio! Per far sì che questo accada, The Pokemon Company ha stretto una collaborazione niente meno che con la Stazione Spaziale Internazionale. Sarà uno spettacolo assolutamente imperdibile!

Uno spettacolo che, secondo alcuni fan, potrebbe aver a che fare con l’origine di alcuni Pokemon incontrati da Ash e dai suoi amici durante le loro vventure, che sembrano evidentemente delle creature extraterrestri. E del resto, anche se il franchise non ha mai affrontato apertamente la possibilità di una provenienza delle creaturine dallo spazio profondo, la serie di Esplorazioni Pokemon ha introdotto un nuovo Leggendario, Eternatus, che, secondo le storie, sarebbe giunto sulla Terra schiantandosi con un meteorite, ben diecimila anni fa.

L’annuncio è stato condiviso dalla compagnia attraverso l’account Twitter ufficiale, dando la possibilità a tutti i fan, ma anche agli astrofili in genere, di seguire Pikachu in un’avverntura senza precedenti, alla scoperta di un’alba come non se ne sono mai viste prima. E voi che farete? Siete pronti a seguire l’evento straordinario in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale?