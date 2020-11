Evangelion: arrivano i Tamagotchi ispirati all’anime

Neon Genesis Evangelion, capolavoro dell’animazione nipponica di Hideaki Anno che ha riscritto un intero genere, sta per vivere uno dei suoi momenti più importanti con l’arrivo dell’ultimo dei tre film della trilogia Rebuild, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, che farà il suo esordio il 23 gennaio 2021, ma sembra che il franchise di Hideaki Anno continuerà a vivere a lungo nel cuore degli appassionati, e forse anche nelle loro tasche.

Sì perché Bandai, in collaborazione con Tamagotchi, ha lavorato per creare gli Evatchi, una linea esclusiva di Tamagotchi Nano ispirata proprio a Neon Genesis Evangelion, che permetterà ai fan di crescere e accudire un Angelo, dalla sua nascita fino al suo completo sviluppo, nutrendolo e coccolandolo amorevolmente, e scegliendolo da una vasta lista di ben venti Angeli disponibili.

E fate attenzione a non dimenticarvi di nutrirlo, altrimenti l’Angelo genererà un AT-Field intorno al proprio cuore e sarete costretti a distruggerli. Ricordatevi quindi di far bere LCL al vostro Angelo, di coccolarlo e di giocare con lui in una delle modalità disponibili, come l’allenamento di battaglia, in cui dovrete insegnargli a evitare la Lancia di Longino e le bombe N quadro.

L’Evatchi sarà disponibile in ben sei versioni: le prime tre ispirate ai tre EVA, lo 00 di Rei Ayanami, lo 01 di Shinji Ikari e lo 02 di Asuka Langley, mentre tra gli altri tre, due sono dedicati a Kaworu e Mari, e uno (che sarà disponibile solo temporaneamente) a Rei. Gli Evatchi saranno in vendita fino al 6 gennaio a un prezzo che si aggira sui 24 dollari.

Inizialmente i Tamagotchi speciali erano stati progettati per essere rilasciati in contemporanea con il film, come merchandise ufficiale, ma i ritardi accumulati dalla produzione e dovuti alla pandemia da coronavirus hanno fatto saltare questo piano. Ma insomma, cosa state aspettando? Correte ad accaparrarvi il vostro Evatchi, presto!