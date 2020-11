Immortal Fenyx Rising: diversi video gameplay del titolo Ubisoft

Manca sempre meno all’uscita di Immortal Fenyx Rising, titolo targato Ubisoft che arriverà sugli scaffali dei negozi a partire dalla giornata del 3 dicembre su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Google Stadia. Nel frattempo, in rete sono emersi diversi video di gameplay tratti dalle versioni precedentemente citate del titolo, grazie al quale ci possiamo farci un’idea generale sul prodotto in questione.

Insomma, ci sono tanti video di gameplay pubblicate da diverse fonti per Immortal Fenyx Rising, dove in ognuno dei quali possiamo vedere come si comporta la produzione in diverse piattaforme. Vi ricordiamo anche che la produzione sarà disponibile gratuitamente a tutti gli iscritti al servizio dell’Ubisoft Plus.