SaGa Frontier Remastered: torna il mitico JRPG!

Square Enix ha deciso di regalare a tutti gli amanti dei JRPG duri e puri un annuncio entusiasmante. La compagnia ha infatti ufficializzato l’arrivo di SaGa Frontier Remastered, rimasterizzazione del mitico titolo che, nel 1997 uscì su PlayStation diventando uno dei più apprezzati di sempre nel genere.

Una rivelazione incredibile che è arrivata durante l’evento organizzato per il secondo anniversario di Romancing SaGa Re; univerSe, al termine dello streaming. Stando a quanto dichiarato da Square Enix SaGa Frontier Remastered sarà disponibile per PlayStation 4, Nintendo Switch, PC (via Steam) e dispositivi mobili iOS e Android.

Uscito nel 1997 in Giappone, settimo capitolo della serie di SaGa (il primo pubblicato su PlayStation), SaGa Frontier era un JRPG che concedeva lapossibilità di scegliere tra ben sette personggi giocabili che avevano ognuno una storyline distinta: Emelia, Red, Blue, Asellus, Lute, Riki e T260G. Nella versione Remastered sarà disponibile anche un ottavo personaggio, Fuse, che nell’originale era soltanto un membro reclutabile del party (e proprio a questo personaggio Sqaure Enix ha voluto dedicare un trailer specifico).

Ci saranno inoltre altre novità rispetto al gioco originale, in quanto verranno aggiunti dei nuovi eventi, ma Akitoshi Kawazu, direttore della serie di SaGa ha annunciato che altre informazioni e novità arriveranno con lo streaming dedicato alla serie del prossimo 15 dicembre, e attraverso il sito ufficiale. Per cui rimanete con noi per ogni ulteriore notizia!