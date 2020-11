Sea of Stars: pubblicato nuovo mini filmato

Sabotage Studio ha recentemente pubblicato un nuovo mini filmato di Sea of Stars, RPG a turni in sviluppo da parte dello studio già autore di The Messenger. Il filmato non mostra gameplay o storia, ma solo una trentina di secondi in cui i personaggi si scaldano al tepore di un camino. Il testo che accompagna il video dice infatti: “con l’inizio della stagione fredda, troviamo conforto nel visitare i camini del gioco”.

Ricordiamo Sea of Stars, previsto per il 2022 su PC e console, ha avuto una campagna Kickstarter finanziata con oltre un milione di euro. La scorsa settimana era invece stato pubblicato un altro breve filmato, che mostrava il cambio dell’illuminazione giorno/notte del luogo Mooncradle Cliff.