Sony: arrivano i primi ban su PlayStation 5

PlayStation 5 è uscita da poco più di due settimane e a quanto sembra Sony ha già dovuto iniziare a usare la mannaia e a bannare alcuni utenti per alcune violazioni che riguardarebbero l’accesso alla PlayStation Plus Collection, il nuovo servizo che garantisce agli utenti una selezione dei migliori giochi di PlayStation Plus. Sembra infatti che gli utenti di PS5 avrebbero iniziato a vendere il loro accesso alla Collection a chi possedeva una PS4, utilizzando una scappatoia nel sistema.

Sony infatti ha sempre dichiarato, come ricordato anche da VGC, che il servizio sarebbe stato riservato ai clienti che avevano acquistato una console di nuova generazione, ma ben presto alcuni giocatori si sono accorti che, collegandosi con l’account di un qualsiasi utente di PlayStation 4 su una PlayStation 5, la collezione di titoli si sblocca automaticamente anche sulla console current-gen.

Una scappatoia che è stata sfruttata in modo fraudolento da alcuni utenti, che hanno messo in vendita su eBay l’accesso alla PlayStation Plus Collection. Un utente sarebbe addirittura arrivato a guadagnare 100 dollari vendendo accessi ai possessori di PlayStation 4 a 5 dollari l’uno. Uno sfruttamento che Sony ha voluto punire severamente.

Stando a quanto riportato da A9VG, popolare sito cinese dedicato al gaming, è stato emesso un ban di due mesi, sia contro gli utenti di PlayStation 5 che hanno venduto gli accessi, sia contro quelli di PlayStation 4 che li hanno acquistati. Durante questo periodo le console sono state escluse da qualsiasi attività sul PlayStation Network. Una punizione esemplare per aver cercato di approfittare di questa piccola scappatoia.

Thousands of PSN accounts have been banned, and according to community discussions, these accounts are concentrated in HK(@PlayStationHK ), and have in common the receipt of Sony's PS Collection service for PS Plus, which contains serveral PS4 games for free. pic.twitter.com/ECWPRgVuO2

— 王之乎 (@zhihuwong) November 26, 2020