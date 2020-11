Saint Kotar: video time-lapse della nuova copertina

Red Martyr Entertainment ha pubblicato un nuovo filmato riguardante Saint Kotar, avventura grafica horror psicologica. Nello specifico, si tratta di un video time-lapse che mostra come è stata fatta la nuova copertina del gioco, con alcuni dei punti chiave durante il processo della sua creazione.

Il gioco gira intorno ai due protagonisti Benedek Dohnany e Nikolay Kalyakin, mentre provano a cercare le verità dietro ad una serie di macabri omicidi e strani fenomeni nella città di Sveti Kotar (proprio in Croazia). Il titolo, ispirato a classici del genere (Broken Sword, Black Mirror, Gabriel Knght) ma anche autori (Lovecraft, Poe) o film/serie (Twin Peaks, Seven), è in sviluppo su PC, Mac e Linux. Al momento è possibile scaricare il prologo di Saint Kotar direttamente da Steam. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che ha avuto una campagna Kickstarter a giugno.