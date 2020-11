L’attacco dei giganti: novità sul prossimo capitolo!

L’attenzione di tutti gli appassionati di manga e anime è ormai spasmodicamente concentrata su L’attacco dei giganti. L’opera di Hajime Isayama infatti si avvicina inesorabilmente all’inizio della sua quarta e ultima stagione anime (che tuttavia verrà divisa in due parti) e soprattutto avanza a grandi passi verso la conclusione del manga.

Una conclusione che, stando agli ultimi rumors, potrebbe presto avvicinarsi di un ulteriore passo. Secondo quanto riportato dall’utente Twitter @AttackOnFans, l’ex editor della rivista Bessatsu Shonen Magazine, Kawakubo Shintaro, avrebbe fatto trapelare una voce secondo cui il capitolo 135 dell’opera di Isayama sarebbe già completato e pronto a essere pubblicato. Da questo punto in poi l’articolo contiene spoiler!

Nel capitolo 134 avevamo potuto vedere come Eren Jaeger fosse ormai deciso a portare fino in fondo il suo piano di eliminare chiunque non abbia del sangue eldiano sfruttando il potere del Gigante Fondatore. Mentre i suoi compagni del Corpo di Ricerca cercano ancora di farlo ragionare, e la nazione di Marley tenta disperatamente di organizzare una resistenza, i dirigibili vengono abbattuti dal Gigante Bestia,il fratellastro di Eren, Zeke, che è riuscito in qualche modo a entrare nel suo corpo da Gigante Fondatore. L’ultima, tetra battaglia di questa intrigante storia è iniziata. Chi trionferà?

Vi ricordiamo che l’anime de L’attacco dei giganti farà il suo esordio il prossimo 7 dicembre in Giappone, mentre in Italia sarà disponibile a partire dal giorno successivo, sottotitolato, sulla piattaforma streaming VVVVID, e dal 19 dicembre, con doppiaggio in italiano, su Amazon Prime Video. Il manga, invece, tornerà presto in edicola con una nuova e inedita versione color!