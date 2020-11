Dragonball,Jake Paul, ela sua parrucca da Super Saiyan!

Lo Staples Center di Los Angels è uno dei templi del basket, ma questa notte il palazzetto si trasformerà in qualcosa di diverso. Proprio stanotte infatti, lo Staples Center sarà il teatro del ritorno sul ring di due dei pugili più impressionanti e famosi di tutti i tempi: da un lato Roy Jones jr, pluricampione del mondo in ben quattro classi di peso differenti, dall’altra Mike Tyson,un pugile che non ha bisogno di presentazioni. A fare da contorno all’evento epocale ci saràperò anche un altro incontro largamente anticipato durante questo 2020, quello tra la ex star NBA Nate Robinson, e il famoso Youtuber e fan di Dragonball, Jake Paul.

E proprio la scelta di Paul di presentarsi all’evento ufficiale della pesata indossando una stravagante parrucca da Super Saiyan è quella che sta facendo discutere tutti gli appassionati di boxe e di anime. Non si può dire però che la scelta non fosse stata annunciata. Ben prima dell’evento infatti, Paul aveva cambiato il proprio avatar sui social utilizzando l’immagine di Gohan al secondo livello del Super Saiyan.

La scelta ha lasciato interdetti i fan scatendando tantissime reazioni social, da chi si è detto genuinamente sorpreso e divertito, che l’ha vista come una trovata fantastica, a chi pensa che lo Youtuber sembri abbastanza stupido con la parrucca in testa, fino a chi è arrivato a dire che Paul ha scelto il personaggio sbagliato di Dragonball da interpretare, in quanto quello che più gli si addice sarebbe Mr. Satan.

Quale che sarà il risultato della sfida, di certo non si può dire che lo Youtuber non l’abbia scaldata a dovere. Cosa ne pensate della strana parrucca di Jake Paul? Di certo non Paul non è il primo personaggio nel mondo degli sport di lotta a fare scalpore con un omaggio anime: non molto tempo fa il campione di MMA Israel Adesanya era diventato virale con la sua esultanza a tema Death Note!