Cyberpunk 2077: ecco il funzionamento dei salvataggi cross-gen

Molti videogiocatori potrebbero pensare che l’ultima fatica targata CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, uscirà anche sulle console di nuova generazione ma molti saranno coloro che giocheranno il titolo sulla generazione uscente per poi passare alle nuove console in futuro.

Lo studio polacco ha, nelle ultime ore, rilasciato un tweet nel quale, richiamando l’attenzione dei giocatori console, spiega come funzionerà il cross-save di generazione.

Per i giocatori Xbox One che passeranno in futuro a Xbox Series X o S, il processo sarà molto semplice e automatico grazie ai salvataggi cloud che Microsoft ha ottenuto grazie allo Smart Delivery. Servirà una semplice connessione ad internet per lasciar scaricare i dati dal cloud.

Per i giocatori PlayStation, vi sono differenti modi di agire. Il primo è collegare l’account PS Plus e caricare sul cloud. Successivamente, su PS5 scaricare tali dati. Una seconda opzione è quella di trasferire i dati tramite un cavo LAN o tramite connessione WiFi. La terza e ultima opzione, consiste nell’usare un dispositivo di archiviazione compatibile e trasferire manualmente da PS4 a PS5. Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal giorno 10 dicembre per Xbox One, PlayStation 4 e PC.