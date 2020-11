Project Eve: molto probabile l’uscita sulle console next-gen

Dopo poche ore dalla pubblicazione del video gameplay di Project Eve, Shift Up ha rilasciato un comunicato stampa nel quale si nasconde, con buone possibilità, un indizio che punterebbe all’uscita del prodotto su next-gen.

La cosa interessante riguardo il progetto è che, durante il primo reveal, Shift Up ha dichiarato che esso sarebbe uscito su PC tramite Steam e sulle console Xbox One e PlayStation 4. Ora però, tali console non sono affatto menzionate nel comunicato stampa che lo studio ha inoltrato.

Invece, il team dichiara che il gioco è sviluppato “per mostrare le massime performance su varie piattaforme, incluse le console”. Ora come ora, Project Eve non ha una data d’uscita e nemmeno una finestra possibile di lancio. Siamo ancora lontani dalla pubblicazione ma è molto probabile, leggendo le parole del comunicato stampa, che lo sviluppo del titolo action si sia mosso verso Xbox Series X|S e PlayStation 5.