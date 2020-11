Cyberpunk 2077: Keanu Reeves lo ha già giocato

La star del momento, nel mondo videoludico, è senza ombra di dubbi Keanu Reeves. L’attore, inteprete di molti personaggi conosciuti anche a chi non è un appassionato di cinema e pellicole, a quanto pare ha giocato il titolo in cui lui stesso ha un ruolo. Stiamo ovviamente parlando di Cyberpunk 2077 della CD Projekt RED.

Il tutto vien fuori dalle affermazioni di Adam Kicinski, presidente del team polacco e CEO, rivolte agli investitori. Le sue parole sono quelle che vedete qui sotto.

Ha giocato il prodotto. Per quanto ne sappia, non lo ha ancora finito ma, sicuramente, lo ha giocato e lo adora.



Vi ricordiamo che Keanu Reeves veste i panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077. Nell’universo di Cyberpunk (il quale è un gioco di ruolo da tavola), tale personaggio è conosciuto per combattere contro le corporazioni più nefaste del mondo. Ne sapremo man mano di più una volta messe le mani sulla fatica di CD Projekt RED in arrivo il 10 dicembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One.