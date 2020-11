Gli Esport EXP vincono la Free Fire Continental Series Asia 2020

Oggi gli EXP Esports sono stati incoronati campioni della Free Fire Continental Series (FFCS) Asia 2020. La squadra si è posizionata di poco in cima alle classifiche, finendo solo un punto davanti alla squadra al secondo posto, Kings of Gamers Club.

La FFCS Asia ha avuto un montepremi di $ 300.000. Con la vittoria di oggi, EXP Esports riceverà $ 80.000. La Continental Series ha sostituito la World Series quest’anno a causa della pandemia COVID-19. Oltre all’Asia, si tiene l’FFCS per le Americhe e l’EMEA.

Gli EXP Esports si sono fatti strada verso l’evento attraverso i play-in FFCS la scorsa settimana, dove sono terminati al secondo posto, dietro King of Gamers Club. Il team thailandese è riuscito a batterli oggi, però, finendo in cima alla classifica con 161 punti e 41 uccisioni. King of Gamers Club è arrivato al secondo posto con 160 punti e 40 uccisioni.

Le prime tre squadre della FFCS Asia si sono qualificate per il torneo attraverso i play-in. Ecco la classifica generale della competizione.