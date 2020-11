Uncharted: John Bautista lascia Sony San Diego

Come ormai ben sappiamo, anche se un annuncio ufficiale non è ancora stato diffuso, Sony San Diego, ossia il nuovo team di sviluppo messo in piedi da Sony Interactive Entertainment, sta lavorando al nuovo capitolo della serie Uncharted, che a quando pare dovrebbe essere uno spin-off della serie principale. In queste ore però abbiamo appreso che John Bautista, ossia uno dei principali membri del team, ha lasciato lo studio di sviluppo.

In un primo momento, il messaggio d’addio pubblicato da Bautista tramite Twitter ha fatti pensare ad una possibile chiusura dello studio con tanto di cancellazione del progetto, ma lo stesso sviluppatore ha poi rettificato il tutto, specificando di aver abbandonato di sua spontanea volontà Sony San Diego:

Dunque, il nuovo Uncharted è ancora in sviluppo e preso dovrebbe essere mostrato ai giocatori. Il gioco dovrebbe essere un’esclusiva PlayStation 5.

Just to clarify, I made the decision to move on due to my own personal circumstances. AFAIK the studio is still there and the project is still ongoing.

