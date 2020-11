Crash Bandicoot: un teaser del prossimo capitolo si cela in It’s About Time?

Crash Bandicoot 4 It’s About Time, quarto capitolo canonico della serie realizzato da Toys for Bob (e pubblicato da Activision) è disponibile soltanto dallo scorso mese di ottobre, ma in rete impazza già la febbre per il possibile prossimo titolo del franchise, sequel diretto di questo quarto gioco. E un teaser sarebbe stato trovato direttamente nel gioco!

Sul forum Resetera infatti è stata mostrata per la prima volta una nuova cut-scene (visibile anche in calce alla notizia) dove viene mostrata la TV di Crash proporre in sequenza i loghi dei quattro titoli canonici, più un quinto logo inedito mostrato per meno di un secondo sullo schermo. Questo filmato può essere ottenuto soltanto completando il gioco al 106% e dunque, si tratta di una sfida davvero ardua.

Alcuni ipotizzano che si tratti del logo di Crash Bandicoot 5, mentre altri affermano che la forma del logo farebbe pensare a Crash Bash Remastered. Altri utenti invece vedono in quel logo il teaser di una modalità multiplayer competitiva in arrivo su It’s About Time. Non resta che attendere annunci ufficiali sulla vicenda. Intanto, di recente sono state condivisi i numeri relativi alle vendite digitali del quarto titolo della serie (canonico eh).