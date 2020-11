Cyber Monday: le migliori offerte per le periferiche

Come ormai accade ogni anno, il primo lunedì dopo il periodo di Black Friday è ormai divenuto il Cyber Monday. Per farla breve, ci troviamo dinanzi ad un altro evento in cui è possibile trovare una vasta gamma di prodotti ad un prezzo mai visto prima! Ecco perché abbiamo deciso di consigliarvi alcune delle periferiche da gaming migliori, le quali potrebbero cambiare radicalmente la qualità della vostra attuale postazione… ma ad un costo bassissimo!

Di seguito, i nostri consigli per il Cyber Monday:

Razer Viper/Viper Ultimate

Durante la giornata del Cyber Monday sarà possibile accaparrarsi un mouse da gioco top di gamma come la gamma Viper, targata Razer. Il modello cablato, infatti, è disponibile alla modica cifra di 49,99 euro, mentre la versione Ultimate a 86,99. In pratica, entrambi i prodotti sono offerti alla metà del loro normale valore.

Qual è la differenza tra i due? Il mouse con filo dispone di piedini diversi e, appunto, non ha una connessione di tipo wireless. Il resto dei componenti è invariato. Non male per uno dei prodotti Razer più amati dai giocatori.

MSI Optix G271

Durante questo Cyber Monday è stato messo in sconto anche uno dei migliori monitor da gaming budget in circolazione: l’MSI Optix G271. Sebbene il prezzo già prima non fosse elevato, adesso grazie allo sconto di circa 70 euro potrete portarvi a casa un display di tutto rispetto a soli 229,99 euro.

Le specifiche tecniche dello schermo parlano chiaro: 27 pollici, 144Hz, tempo di risposta di 1ms, pannello IPS, tecnologia AMD FreeSync, Night Vision e risoluzione FHD. Se volete iniziare a giocare competitivamente, allora questo è uno dei punti di partenza essenziali da tenere in considerazione per la propria postazione da gioco.

Corsair K70 RGB MK.2



Tutti i modelli della tastiera da gioco Corsair K70 MK.2 RGB sono stati messi in sconto del 22%, ove le offerte partono da 129,99 euro. Siamo davanti ad una delle scelte della categoria di periferiche prefabbricate del settore. Ovviamente, c’é la possibilità di poter scegliere il modello che più si predilige. L’unica differenza saranno gli switch utilizzati, mentre il resto dei materiali è invariato.