Assassin’s Creed Valhalla: risolto problema trofei PS5

Un paio di settimane fa, Ubisoft ha rilasciato Assassin’s Creed Valhalla , che ha raccolto rapidamente recensioni per lo più positive da parte di fan e critici. Lo studio ha anche reso più facile per i giocatori passare dalle console attuali a quelle di nuova generazione, dato che coloro che possiedono le versioni PS4 e Xbox One di Assassin’s Creed Valhalla potranno passare a PS5 e Xbox Series X senza ulteriori costo. Sfortunatamente, sembra che alcuni giocatori fossero riluttanti a fare l’aggiornamento, dato che alcuni hanno riscontrato un problema con il sistema di trofei del gioco. I giocatori che sono passati al sistema next-gen hanno riferito che i trofei guadagnati con la versione PS4 sono stati cancellati durante il passaggio alla PS5. Questo è un grande problema per i giocatori che cercano di guadagnare il maggior numero possibile di trofei, dato che una volta passati alla PS5, sono costretti a ricominciare da capo.

È interessante notare che le note sulla patch per l’ultimo aggiornamento, 1.0.4 che è stato rilasciato il 26 novembre, non menzionavano la correzione del trofeo. Fortunatamente, Ubisoft si è affrettata a porre rimedio alla soluzione e la sua ultima patch ha ora risolto il problema tecnico del trofeo Assassin’s Creed Valhalla. Vale la pena notare che Ubisoft da allora ha riconosciuto il problema e ha rivelato pochi giorni fa che sta lavorando attivamente a una soluzione. Lo studio non ha specificato quando esattamente questa correzione verrà implementata in Assassin’s Creed Valhalla, ma ha rassicurato i fan sul fatto che l’aggiornamento sarebbe stato lanciato nelle prossime settimane. Vale la pena ricordare che Watch Dogs Legion anche i giocatori di stanno riscontrando lo stesso problema. Sebbene Ubisoft sia anche a conoscenza del problema, lo studio ha confermato che la patch per risolverlo non uscirà fino a dicembre. Assassin’s Creed Valhalla è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X / S.