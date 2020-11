Microsoft annuncia i suoi sconti del Cyber Monday

Microsoft Store, in occasione del Cyber Monday, propone offerte e pacchetti risparmio per chi non vuole farsi trovare impreparato prima del Natale. Da oggi sino al 6 dicembre, alcuni tra i principali prodotti di punta della famiglia Surface e dell’intrattenimento firmato Xbox saranno i protagonisti indiscussi delle offerte attive sul negozio online di Microsoft, con ribassi fino a 530 euro.

Si parte con Surface Pro 7, l’iconico 2-in-1 versatile e potente perfetto sia per la produttività sia per l’intrattenimento. Surface Pro 7 è acquistabile con sconti fino al 25%, incluse sulle configurazioni Intel Core i7, oppure all’interno dei pacchetti risparmio che, per i modelli con Intel Core i5 da 128GB e 256GB, includono l’esclusiva Type Cover con tastiera. Per chi desidera un 2-in1 dalle dimensioni più contenute, troverà la soluzione perfetta nel Surface Go 2, il device più piccolo della famiglia che combina un’incredibile qualità in un design leggero e portatile. Tutta la gamma Surface Go 2 vanta sconti fino al 29% e anche in questo caso è possibile acquistare il pacchetto risparmio, che per la configurazione CoreM WiFi 128GB include la Type Cover con tastiera.

Microsoft Store esaudisce anche i desideri degli utenti alla ricerca di un notebook dalla forma tradizionale. Sconti fino al 29% sul Surface Laptop 3, l’elegante laptop che garantisce ottime velocità e performance, disponibile nelle varianti da 13,5’’ e 15’’, e Surface Book 3, il dispositivo più potente della famiglia di portatili, che si avvale di ribassi fino a al 15% sulle configurazioni selezionate, per entrambi i modelli da 13” e 15”: godere al meglio del nitido Display PixelSense ad alta risoluzione e della altissime prestazioni di Book 3 non è mai stato così conveniente!

Infine, studenti, insegnanti e genitori troveranno sul Microsoft Store anche uno sconto dedicato fino al 10% sui nuovi Surface Laptop Go, Surface Pro X, Headphones 2 ed Earbuds

Il Cyber Monday della corporazione prosegue con ribassi significativi che interessano alcune tra le offerte firmate Xbox, con un risparmio fino al 50% su una serie di titoli selezionati e la possibilità di ottenere a solo 1€ il primo mese di Xbox Game Pass Ultimate, che include Xbox Live Gold e offre l’accesso a oltre 100 titoli su console, PC e dispositivi Android, nonché all’abbonamento EA Play, per giocare a 60 tra i migliori giochi per PC e console di EA.