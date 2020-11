Final Fantasy XV: festeggia il suo quarto anniversario

A partire dal 1987, Final Fantasy è uno dei franchise di gioco più longevi e apprezzati, che abbraccia numerose voci principali e diversi spin-off degni di nota. Tuttavia, non è passato molto tempo da quando la società ha rilasciato Final Fantasy XV , con l’ingresso nella serie che ha raggiunto gli scaffali nel 2016 e oggi si festeggia il quarto anniversario del gioco, con i fan di Final Fantasy hanno condiviso il loro amore per il lavoro di Square Enix. Su Twitter, digitando l’hashtag FFXV vengono visualizzati un sacco di post celebrativi dei fan che mettono in risalto il gioco e l’impatto che ha avuto su di loro, sia che si tratti di screenshot delle loro scene preferite, disegni o cosplay: in tutti i post, sembra che la maggior parte dei giocatori citi il ​​gioco come un’avventura memorabile nonostante i suoi difetti, con i fan che condividono di aver fatto centinaia di ore.

Al momento del rilascio, è stato accolto molto bene, anche se molti hanno notato che il suo lancio è stato particolarmente difficile. Tuttavia, negli anni successivi, Square Enix ha aggiornato frequentemente il gioco e ne ha fatto una delle voci più grandi della serie fino ad oggi. Il prossimo gioco principale di Final Fantasy sarà il sedicesimo titolo del franchise, promettendo un’esperienza più oscura e più matura rispetto alle precedenti iterazioni del popolare videogioco di base. Ulteriori informazioni dovrebbero essere rivelate sul titolo il prossimo anno, anche se i primi segnali sembrano suggerire che Final Fantasy XVI potrebbe avere lo stesso successo del suo predecessore. Final Fantasy XV è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.