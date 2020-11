Second Extinction: pubblicato il nuovo trailer su console Xbox e PC

Second Extinction, lo sparatutto cooperativo in prima persona di Systemic Reaction, è sembrato una prospettiva interessante da quando è stato rivelato per la prima volta a maggio, grazie ad alcune idee interessanti come la progressione guidata dalla community e il fatto che il gioco è tutto incentrato sull’esplodere super- dinosauri mutanti con un’azione veloce e appariscente: Systemic Reaction ha rilasciato un nuovo trailer del suo prossimo sparatutto cooperativo Second Extinction. Dura meno di mezzo minuto e cattura il tono del gioco abbastanza bene. Il doppiatore di Duke Nukem Jon St. John festeggia con una canzone cantata in sottofondo, mentre l’azione sullo schermo mostra dinosauri che vengono colpiti in faccia da proiettili e razzi. Di seguito una panoramica del gioco:

Intensa modalità cooperativa per tre giocatori – la Terra è invasa da dinosauri mutati! Unisciti a un massimo di altri due combattenti della resistenza per operazioni di combattimento brevi ma intense.

Combatti mostruosità mutate – Questi dinosauri non hanno niente a che fare con quelli dei tuoi libri di storia! Dai rapaci elettrici ai colossi T-Rex che torreggiano all’orizzonte, queste creature mortali si sono evolute in macchine per uccidere.

Sperimenta un’azione spettacolare – combina le armi e le abilità uniche della tua squadra per risultati esplosivi contro l’opposizione travolgente in impegnativi scontri sui calci piazzati.

Prendi parte a uno sforzo congiunto – le tue azioni, insieme al resto della comunità, daranno forma al corso della guerra contro i dinosauri.

Second Extinction è attualmente disponibile in accesso anticipato su Steam. Quando verrà lanciato completamente, sarà disponibile anche su Xbox Series e Xbox One.