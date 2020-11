TCL 20 5G è pronto a sbarcare in Italia

TCL, uno dei marchi di elettronica di consumo più venduti al mondo e azienda leader nel settore della tecnologia, presenta oggi il nuovissimo smartphone TCL 20 5G. Una nuova serie, la 20, che sarà annunciata al CES 2021 ma che arriverà in Italia già a partire da dicembre 2020 nei migliori punti vendita TIM e Vodafone.

Il nuovo smartphone 5G di TCL, dotato di processore Qualcomm Snapdragon 690 5G SoC, offrirà ai consumatori un valore aggiunto e un’accessibilità maggiore per la connettività 5G.

Inserito perfettamente nell’ecosistema del brand, TCL 20 5G offre un display da 6.67 pollici FULL HD+ potenziato da NXTVISION. Questa tecnologia proprietaria offre caratteristiche di visualizzazione straordinarie, come la precisione dei colori, sempre più fedeli alla realtà, ed eccelle nella resa dei contrasti, garantendo inoltre un’esperienza visiva ottimale alla luce diretta del sole. TCL 20 5G è anche certificato per Netflix in HDR10, e offre la possibilità di godere della libreria completa del servizio streaming di film, spettacoli e serie TV in altissima qualità.

La resa estetica di TCL 20 5G è elegante e sorprendente grazie alla struttura completamente liscia al tatto, alla finitura opaca e al vetro posteriore 3D che offrono un look e una sensazione di qualità superiore. È inoltre dotato di un sensore di impronte digitali integrato nel pulsante di accensione sul lato per un accesso rapido e sicuro. TCL 20 5G sarà disponibile in Streamer Gray e Ocean Blue da inizio dicembre 2020 nei negozi Tim e Vodafone al prezzo consigliato al pubblico di €299.