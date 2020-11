Caravan Stories: in sviluppo una versione per Nintendo Switch

Una versione Switch del gioco di ruolo fantasy free-to-play Caravan Stories è in fase di sviluppo:come annunciato dallo sviluppatore Aiming durante il suo live streaming per il terzo anniversario di Caravan Stories, purtroppo non è stata rivelata la data di lancio. Caravan Stories è stato lanciato per la prima volta per iOS e Android nel novembre 2017 in Giappone, seguito da PC nell’aprile 2018 e PlayStation 4 con supporto in lingua inglese nell’aprile 2019; la versione PlayStation 4 è stata rilasciata in Nord America nel settembre 2019. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Entra nel vasto open world di Iyarr, dove l’avventura ti aspetta dietro ogni angolo. Scegli tra una delle sei razze giocabili, ognuna con la propria trama. Costruisci una compagnia domando i mostri e stringendo amicizia con i personaggi non giocanti. Quasi 300 alleati possono essere reclutati per giocatore contro nemico e giocatore contro giocatore.

Il reclutamento in Caravan Stories favorisce un combattimento straordinariamente strategico e lo sviluppo del personaggio, con abilità e statistiche che cambiano il modo in cui i personaggi combattono. Affronta le maree del male in gruppi composti da un massimo di 6 creature e alleati. Esplora le profondità di formidabili dungeon e unisciti ai giocatori per vincere avvincenti raid open world. Iyarr è tanto imprevedibile quanto bello. Mentre il sole cala e le ombre si trasformano nell’oscurità della luna, nuovi mostri sembrano minacciare la festa.

Quando fa giorno, altre creature si uniscono alla mischia, chiedendo nuovi approcci e strategie. Il sistema del flusso temporale crea un mondo dinamico in cui storie sorprendenti possono svolgersi in qualsiasi momento. Caravan, lo strano veicolo volante, funge da hub di progressione: i giocatori possono personalizzare l’aspetto della loro carovana, sbloccare la creazione di armi e armature, creare generatori di risorse come pompe d’oro e di cristallo e fornire supporto in battaglia con cannoni e altri armamenti.