Classifica italiana: FIFA 21 torna in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 47 di questo 2020, dal 16 al 22 novembre. Dopo le uscite di COD Black Ops Cold War e Assassin’s Creed Valhalla della scorsa settimana, in testa alla classifica torna FIFA 21, nella sua versione PlayStation 4. I titoli per le nuove console che resistono in top 10 sono Spider Man: Miles Morales e lo stesso Cold War per PS5.(rispettivamente sesto e nono). Per la classifica PC, metà dei titoli tra i primi 10 sono pubblicati da Square Enix, con Thief al primo posto.

TOTALE

1 FIFA 21 PS4

2 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

3 ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

4 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS4

5 GRAND THEFT AUTO V PS4

6 SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

7 FIFA 21 XBOX ONE

8 HYRULE WARRIORS: AGE OF CALAMITY SWITCH

9 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS5

10 RING FIT ADVENTURE SWITCH

PC

1 THIEF PC

2 SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION PC

3 MURDERED: SOUL SUSPECT PC

4 HEARTS OF IRON IV PC

5 FARMING SIMULATOR 19 PC

6 THE CREW 2 PC

7 DEUS EX HUMAN REVOLUTION PC

8 TALES OF BERSERIA PC

9 MARVEL’S AVENGERS PC

10 FIFA 21 PC