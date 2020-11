Control potrebbe arrivare a dicembre sull’Xbox Game Pass

Nella stessa maniera com’è successo con Rainbow Six Siege, arrivano diverse notizie decisamente interessanti riguardanti Control, titolo attualmente disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, dove su Xbox Series X e PlayStation 5 uscirà grazie all’Ultimate Edition, attesa per il prossimo anno.

Ebbene, tramite un messaggio ufficiale da parte di Melissa McGamePass, Executive Senior presso Microsoft, quest’ultima descrive all’interno del messaggio una sinistra GIF rossa, e questo potrebbe far presagire l’inserimento di Control all’interno del catalogo relativo all’Xbox Game Pass. Dato che il post in questione è stato pubblicato dalla pagina ufficiale del servizio in questione, nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale dall’azienda.