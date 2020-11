Super Nintendo World: annunciata la data d’apertura

Oggi gli Universal Studios Japan hanno annunciato la data di apertura del Super Nintendo World, parco giochi a tema della storica azienda nipponica: il giorno sarà giovedì 4 febbraio 2021.

In un secondo momento verranno svelate maggiori informazioni su come richiedere prenotazioni dell’evento in anteprima. Intanto, qui sotto potete vedere il trailer, che mostra le attrazioni del parco, con tanto di statua di Bowser e veicoli in stile Mario Kart.

Il parco era stato annunciato nel 2016 e avrebbe dovuto aprirsi in tempo per le Olimpiadi del 2020. Sfortunatamente, l’emergenza legata al covid ha fatto rimandare l’apertura.

Calcolando anche il rinvio delle Olimpiadi, quantomeno il parco debutterà prima dell’inizio della manifestazione sportiva. Gli Universal Studios Japan si trovano ad Osaka.