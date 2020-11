The Good Life: svelato il periodo d’uscita

Oggi arriva una buona notizia per The Good Life, titolo in sviluppo da parte di White Owls Inc. lo studio del game designer Hidetaka Suehiro, in arte SWERY. Proprio SWERY, in un aggiornamento sulla pagina Kickstarter del gioco, fa sapere che è stato trovato un publisher per il nuovo gioco. Si tratta di Irregular Corporation, publisher indipendente con sede a Londra che si occuperà delle copie digitali. Nell’aggiornamento, lo stesso game designer si chiede se sia una coincidenza di aver trovato un editore inglese, siccome The Good Life è proprio ambientato in Inghilterra.

Informazione importante nel comunicato, la data d’uscita: dopo aver analizzato le cose da diverse prospettive e alcune discussioni dettagliate, il team ha deciso che The Good Life uscirà nell’estate del 2021. Sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

La decisione di attendere ancora un po’ per l’uscita è stata presa per poter migliorare il gioco. Il team è fiducioso che questo consentirà di consegnare il ​​gioco nelle migliori condizioni possibili. Dopo aver riflettuto a lungo è stata questa la conclusione a cui il team è arrivato.

Questo cambio di programma consentirà a White Owls di migliorare il gioco nei seguenti modi, focalizzato soprattutto sul doppiaggio e la localizzazione:

Per ulteriori informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale del gioco. Qui sotto potete vedere il video in qui a parlare è proprio SWERY, e in cui vengono mostrati nuove fasi di gioco.