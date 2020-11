Re Legend arriverà sul mercato per PC e console in primavera del 2021

Re Legend , l’avventura JRPG cooperativa, multiplayer e single-player sviluppata da Magnus Games e pubblicata da 505 Games uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC Steam (versione 1.0) nella primavera del 2021. Per l’occasione, 505 Games ha mostrato un breve frammento del gameplay della versione Nintendo Switch, per rassicurare i fan del proseguimento dei lavori su questa piattaforma.

Coloro che non vedono l’ora mettere le mani su Re Legend possono già acquistarlo nella sua versione in Accesso Anticipato su Steam , al vantaggioso prezzo di €11,99 scontato del 40% durante i saldi autunnali di Steam. Affianco a queste novità, Magnus Games ha lavorato duramente sulla versione in Accesso Anticipato su Steam, con il recente rilascio di un importante aggiornamento del gioco. Questo aggiornamento apporta molteplici miglioramenti al combattimento, agli effetti di stato, all’equipaggiamento e i prezzi di vendita degli oggetti, migliorando radicalmente l’esperienza di gioco per gli utenti.

Re Legend pone il giocatore nei panni di un eroe leggendario che si risveglia nel mondo di Ethia, ritrovatosi sulla riva dell’isola di Vokka con amnesia. Alla ricerca della sua memoria perduta, il giocatore dovrà imparare a sopravvivere coltivando la terra, allevando e catturando pesci, facendo amicizia con gli autoctoni, espandendo il villaggio e costruendo armi per eventuali combattimenti. Catturare e addestrare Magnus, mostri magici che abitano ad Ethia, è fondamentale per esplorare Ethia e affrontare una serie di sfide minacciose, riconquistare i propri ricordi e per trovare Magnus ancora più potenti da reclutare ed utilizzare.

Caratteristiche principali di Re:Legend:

● Crea il tuo eroe preferito grazie a una varia selezione di opzioni di personalizzazione.

● Addomestica e alleva il tuo Magnus, influenzando la loro evoluzione in potenti creature.

● Coltiva la terra e il mare con agricoltura e pesca.

● Sconfiggi minacciosi nemici con tante armi diverse e i tuoi Magnus.

● Padroneggia le tue abilità attraverso la pratica, con set di abilità che includono l’abbattimento di alberi, crafting, combattimento e tanto altro.

● Socializza con gli abitanti del villaggio, partecipa alle feste, fai nuove amicizie e trova persino l’amore della tua vita.

● Gioca da solo o in modalità multiplayer cooperativa con fino a 3 amici.