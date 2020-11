SEGA: nei prossimi giorni livestream per supportare la ricerca contro il cancro

Questo mercoledì, SEGA Europe Ltd. darà il via a un’iniziativa di una settimana di live streaming di beneficenza in collaborazione con Stand Up To Cancer (SU2C). Insieme agli studi di sviluppo Amplitude Studios, Creative Assembly, Relic Entertainment e Two Point Studios, SEGA Europe collaborerà con tanti talentuosi creatori di contenuti per raccogliere fondi per i programmi di ricerca sul cancro di SU2C.

Stand Up To Cancer ha lanciato la sua campagna di raccolta fondi # SU2CStreamTeam nel 2019, invitando i giocatori e i creatori di contenuti a ospitare stream di beneficenza e contribuire ad aumentare la consapevolezza e i fondi per la ricerca sul cancro. Ogni centesimo del supporto ricevuto da SU2C va direttamente ai suoi programmi di ricerca sul cancro.

“Ora più che mai, è fondamentale sostenere la ricerca sul cancro. Solo negli Stati Uniti, continuiamo a perdere una persona ogni minuto a causa di questa terribile malattia”, ha affermato Sung Poblete, PhD, RN, CEO di Stand Up To Cancer. “Siamo immensamente grati a SEGA e al suo talentuoso network di creatori di contenuti che stanno trasformando la loro passione in azione supportando la comunità del cancro in questo momento.”

Come parte di questa campagna, così come della celebrazione del 60 ° anniversario di SEGA, SEGA Europe, Amplitude Studios, Creative Assembly e Relic Entertainment ospiteranno gli stream ufficiali degli sviluppatori per tutta la settimana, in streaming insieme ai numerosi membri e fan della community partecipanti da tutto il mondo. Mentre i creatori di contenuti saranno in diretta per tutta la settimana, il programma di streaming ufficiale di SEGA è il seguente:

2 dicembre, 15-17 GMT – Guarda lo scontro tra le Sisters of Twilight e il Clan Mulder in Total War: WARHAMMER II con Creative Assembly – twitch.tv/totalwar

con Creative Assembly – 3 dicembre, dalle 16 alle 19 GMT – Partecipa mentre Amplitude Studios salva Auriga in Endless Legend – twitch.tv/amplitudestudios

– 7 dicembre, 17-23 GMT – SEGA Europe gioca a Total War: WARHAMMER II, Alien: Isolation e Sonic Mania – twitch.tv/sega

– 8 dicembre, 19-21 GMT – Relic Entertainment dà uno sguardo a uno dei loro giochi più popolari: twitch.tv/relicentertainment

SEGA lancia anche una richiesta i chiunque voglia contribuire:

Sei uno streamer? Vuoi contribuire a raccogliere fondi per beneficenza mentre giochi ai giochi che ami? Contatta [email protected] per partecipare! Insieme a Stand Up To Cancer, combattiamo per porre fine al cancro come lo conosciamo, un flusso alla volta.

Per ulteriori informazioni su SEGA e sui suoi prodotti, visitare www.sega.com.