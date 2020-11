The Pokémon Company: repliche delle Poké Ball in arrivo

Il Pokémon Day 2021 si avvicina e The Pokémon Company, in collaborazione con The Wand Company, sta per lanciare una serie premium di repliche della Poké Ball. Avete capito bene, tra qualche tempo sarà possibile portarsi a casa l’iconico simbolo di uno dei videogiochi più famosi della storia.

Entrando più nel dettaglio, verranno fabbricate repliche di Poké Ball, Mega Ball, Ultra Ball e Premier Ball e saranno disponibili nell’arco del 2021. Inoltre vi avvertiamo che i preordini sono adesso disponibili per i fan di tutto il mondo. Vi lasciamo a delle immagini raffiguranti le repliche che potete trovare in calce, mentre subito sotto trovate la descrizione del prodotto e le parole della The Pokémon Company e The Wand Company rispettivamente.