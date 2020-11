Atelier Ryza 2: il nuovo trailer mostra i costumi della Digital Deluxe Edition

Oggi Koei Tecmo e Gust hanno rilasciato un nuovo trailer dell’JRPG Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Il filmato si concentra sui set di costumi in arrivo nel gioco come parte della Digital Deluxe Edition. Sono inclusi 37 costumi e ce ne sono anche alcuni che arrivano direttamente dal primo capitolo della serie.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 3 dicembre in Giappone e per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC (Steam) il 26 gennaio 2021 in Nord America e il 29 gennaio in Europa. La versione PlayStation 5 è un aggiornamento gratuito solo digitale per gli utenti che acquistano la versione PlayStation 4.