Halo Infinite: in arrivo una modalità Battle Royale nel 2021?

Pochi giorni fa vi avevamo parlato della dichiarazione di 343 Industries e della sua volontà di maggior chiarezza e trasparenza nei confronti dei fan. Ora siamo qui per parlarvi di un rumor che gira da qualche ora su Twitter che vede una possibile modalità Battle Royale per Halo Infinite.

Secondo tale rumor, 343i pare stia pianificando il lancio dell’ultima fatica in un arco temporale pari ad una decade e dividendo la serie in quattro episodi principali (dal 2021 quindi, al 2031) e, tale campagna di pubblicazione vede anche il rilascio di una modalità Battle Royale il prossimo anno, apparentemente ambientata sull’ Anello Zeta.

Sempre stando alle voci, la serie principale sarà supportata da due spin-off, i quali sono attualmente nella fase di pianificazione. Ovviamente, riguardo quanto detto qui sopra, prendete tutto con le pinze visto che si parla di fonti tutt’altro che ufficiali. Potete trovare il tweet in calce alla notizia, mentre vi ricordiamo che Halo Infinite è atteso per Xbox Series X e S, Xbox One e PC in una finestra di lancio ancora sconosciuta del 2021.

Leak: Halo Infinite will function similarly to the Master Chief Collection as 343 plans to release 4 "chapters" in the decade of supporting Infinite. 2 spin off titles are currently in the planning stage.

Splicespace engine is continued to be upgraded throughout 2020's (1/9)

