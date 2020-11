Apex Legends: ecco quali sono le Leggende più usate

Una domanda che molti fan di Apex Legends si ponevano, era proprio quella su quali fossero le Leggende più usate, quelle che da sempre fanno parte del meta del Battle Royale targato Respawn Entertainment. Finalmente, lo studio ha risposto in via ufficiale tramite il propro account Twitter.

Proprio come potete vedere in calce alla notizia, Respawn ha inizialmente chiesto ai fan quali, secondo loro, fossero i cinque personaggi più usati sul campo di battaglia (chiedendo di indovinare), promettendo la risposta dopo un’ora. Alla fine, la risposta è arrivata e molti probabilmente l’avevano già immaginata.

Wraith al primo posto, seguita da Bloodhound, Horizon (ultima arrivata nel roster), Octane e Lifeline. Poco o nulla di cui stupirsi per molti giocatori, no? Vi ricordiamo che Apex Legends è entrato nella sua settima stagione da non troppo tempo, disponibile su PC e console.