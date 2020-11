The Surge 2: improbabile l’update gratuito alla next-gen

Lo sviluppatore tedesco Deck 13 ha guadagnato una buona reputaazione come creatore di solidi action RPG che traggono ispirazione dal genere souls-like. Provenienti dal poco fortunato Lords of the Fallen, per poi distinguersi con The Surge e The Surge 2, lo studio ha chiarito alcune domande dei fan.

La domanda in particolare, riguarda l’arrivo del loro ultimo titolo sulla next-gen tramite aggiornamento gratuito e un possibile nuovo progetto. Deck 13 ha preso la palla al balzo dichiarando che sarà difficile vedere un aggiornamento di sorta per la next-gen, visto che le risorse sono quasi tutte attualmente in uso per il loro prossimo progetto il quale, aggiunge poi il team, risulta essere “qualcosa di fresco”.

Qualora foste affascinati dai souls-like e dalle ambientazioni sci-fi, allora The Surge 2 può far per voi, disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Xbox Game Pass.