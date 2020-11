Immortals Fenyx Rising: trailer di lancio ora disponibile

Ubisoft, sviluppatore e publisher francese, ha appena rilasciato il nuovo e ufficiale trailer di lancio per il suo ultimo titolo Immortals Fenyx Rising. Non finisce qui però, infatti ha anche annunciato il trailer Deep Dive in arrivo su Twitch.

Parliamo dell’estensione ufficiale interamente dedicata a Twitch, chiamata Monster Hunt e disponibile sul canale ufficiale del titolo. Con tale estensione, gli spettatori saranno in grado di cacciare mostri per poi guadagnare premi esclusivi per un tempo limitato, il tutto mentre guardano i loro streamer preferiti giocare all’ultima fatica targata Ubisoft. Ogni due minuti, mostri casuali appariranno sullo schermo dopo un conto alla rovescia e, per un range di tempo limitato, gli spettatori potranno cliccare su di loro e aggiungerli alla collezione.

Potete trovare la nostra recensione a questo link, mentre qui sotto vi lasciamo al trailer di lancio. Vi ricordiamo, infine, che Immortals Fenyx Rising sarà disponibile dal 3 dicembre per Xbox Series X e S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Google Stadia e PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store.