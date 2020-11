Riot Games lancia la 3 Nations Cup, un evento competitivo a cui parteciperanno le squadre nazionali di Spagna, Portogallo e Italia, che si presenta come la chiusura della stagione ufficiale dei principali giochi dello sviluppatore, nonché un punto di incontro per le diverse community.

L’evento, per cui Riot Games si avvarrà del supporto di LVP (Mediapro Group), si concentrerà sull’intrattenimento e sulla generazione di contenuti, senza dimenticare ciò che contraddistingue entrambe le società: la competizione. Alla prima edizione della 3 Nations Cup parteciperanno tre squadre: Spagna, Italia e Portogallo. Ogni squadra nazionale sarà guidata da un influencer, che fungerà da capitano, e competerà su diversi giochi di Riot Games: League of Legends (LoL), VALORANT, Legends of Runeterra (LoR) e Teamfight Tactics (TFT).

I capitani di queste squadre saranno i creator spagnoli Ibai e Cristinini, il noto caster e content creator Terenas per l’Italia e il neo nominato Head Coach degli Immortals (LCS), André Guilhoto, come capitano del Portogallo. Nei prossimi giorni verranno annunciati i membri delle rispettive squadre.

Jordi Soler, CEO di LVP, ha spiegato:

La 3 Nations Cup è un evento che riunisce le comunità dei diversi giochi di Riot Games, a cui aggiungiamo la parte competitiva che contraddistingue LVP. Vogliamo che sia una festa della e per la comunità, che ci aiuti a guardare indietro e ricordare i momenti più belli, ma anche a cominciare a intravedere quello che ci aspetta nel 2021, anno in cui LVP guiderà ancora una volta le principali competizioni nazionali

Edgar Medina Rodríguez, Country Manager di Riot Games per Iberia e Italia, ha dichiarato:

Stiamo vivendo un momento unico nella storia di Riot Games per poter godere, insieme alla community, di diversi giochi e generi che offrono formati competitivi a differenti livelli. Questo momento, unito all’idea di far avvicinare ancora di più le diverse community accogliendo così i nuovi arrivati, ci ha portato alla decisione di creare un evento in cui Spagna, Italia e Portogallo cercheranno di misurarsi in un torneo multidisciplinare, che mescolerà intrattenimento e competizione su tutti i nostri videogiochi. Crediamo che un formato di torneo amichevole incoraggerà proprio questo: che l’intera comunità, sia quella di League of Legends sia, le nuove che si sono formate con l’ingresso di nuovi titoli, si uniscano più che mai per supportare le loro squadre di rappresentanza, celebrando così un anno storico”, afferma

La 3 Nations Cup propone due giorni di divertimento e competizione, che si terranno il 7 e l’8 dicembre e vedranno la presenza di alcuni dei volti più famosi dell’ecosistema dei giochi rappresentati. Il primo giorno si giocheranno le semifinali di ciascuna partita, mentre il giorno successivo si disputeranno le partite per il terzo e quarto posto e la finalissima. Verrà utilizzato inoltre un medagliere per determinare quale sezione sarà la più premiata della prima edizione della 3 Nations Cup.

La 3 Nations Cup potrà essere seguita online tramite il canale Twitch di LVP e in TV tramite il canale UBEAT. Oltre alla competizione stessa, ogni programma includerà le principali novità dei giochi Riot Games per tutto il 2020, anticipazioni su ciò che porterà il 2021, opportunità per i creatori di contenuti di tutti i titoli e molte sorprese per i fan.