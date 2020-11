Annunciata la Mortal Kombat™ 11 Pro Kompetition: Stagione 2

Warner Bros. e NetherRealm Studios annunciano la Mortal Kombat™ 11 Pro Kompetition: Stagione 2 in occasione del ritorno del programma mondiale di Esport con Mortal Kombat 11, il titolo che nella storia del franchise ha venduto in tempi record oltre 8 milioni di copie nel mondo. La prossima stagione, il cui inizio è previsto il 5 dicembre, sarà online e tutte le partite saranno disponibili esclusivamente sulle console PlayStation® 4 tramite la funzionalità Tornei PS4™. Per tutti i giocatori sono aperte le iscrizioni al seguente link.

Per guardare e condividere il trailer di gioco ufficiale di Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione 2, visita: link

La Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione 2 offre ai kombattenti di tutti i livelli la possibilità di competere online in tre differenti categorie regionali che rappresentano Nord America, America Latina, Europa, Australia e Medio Oriente per conquistare una quota del montepremi di 60.000 dollari. Ciascuna categoria sarà suddivisa per territorio e ospiterà otto eventi separati stagionali online per consentire ai giocatori di vincere punti Pro Kompetition da utilizzare per la qualificazione alla rispettiva finale regionale che determinerà un vincitore per categoria. Inoltre, i giocatori potranno utilizzare i combattenti del recente Mortal Kombat 11 Ultimate, tra cui Mileena, Rain e Rambo.

Il Competition Centre di PlayStation farà da hub centralizzato per le iscrizioni, le partite, gli aggiornamenti del girone live e le informazioni generali collegate alla Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione2 ed è accessibile visitando il seguente link.

Le categorie mondiali della Mortal Kombat 11 Pro Kompetition: Stagione 2 includono:

North American League – Circuito orientale del Nord America e circuito occidentale del Nord America

Circuito orientale del Nord America e circuito occidentale del Nord America InterKontinental Kombat – Circuiti dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Oceania

Circuiti dell’Europa, del Medio Oriente e dell’Oceania Liga Latina – Circuiti del Brasile, Messico, America Latina del nord e America Latina del Sud

Per partecipare alle partite online sono necessari i seguenti requisiti:

Possedere o avere accesso a Mortal Kombat 11 su PS4™

su PS4™ Possedere o avere accesso a un abbonamento PlayStation ® Plus * attivo

Plus attivo Avere un account PlayStation Network valido con ID PSN associato

Avere almeno 18 anni

Sviluppato da NetherRealm Studios, Mortal Kombat 11 è l’ultimo capitolo del franchise Mortal Kombat acclamato dalla critica, incoronato come Fighting Game of the Year alla 23esima edizione dei D.I.C.E. Awards dalla Academy of Interactive Arts & Sciences e Best Fighting Game del 2019 da IGN.

Mortal Kombat 11 Ultimate è disponibile su tutte le piattaforme e offre l’esperienza definitiva di Mortal Kombat 11 aggiungendo il Kombat Pack 2 con i nuovi kombattenti Mileena, Rain e Rambo, insieme al gioco base Mortal Kombat 11, il Kombat Pack 1 e l’espansione Mortal Kombat 11: Aftermath.