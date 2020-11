Dragonball Z: morto Enrico Bertorelli, voce di Cell

Nella giornata di oggi è venuto tristemente a mancare, all’età di 78 anni, Enrico Bertorelli, lo storico doppiatore di anime e videogiochi che aveva prestato la sua voce a uno dei villain più iconici della storia di Dragonball Z, Cell, l’Essere Perfetto. Una notizia tristissima che colpisce tutti gli appassionati italiani.

Nato a Torino il 2 maggio del 1942, Bertorelli si è avvicinato fin da giovane al mondo del doppiaggio, prestando la propria voce ai protagonisti di alcune famose soap opera degli anni Settanta come Sentieri e Febbre d’Amore. La sua carriera è legata a doppio filo all’opera di Akira Toriyama, con la quale ha lavorato sin dall’inizio: nella prima serie di Dragonball è stato infatti il doppiatore del Governatore Red, il comandate supremo dell’Esercito del Fiocco Rosso, sgominato da un giovanissimo Goku. Con Dragonball Z è poi arrivato il ruolo che lo ha impresso a fuoco nella memoria dei fan, quello di Cell appunto. Bertorelli ha lavorato anche in Dragoball GT prestando la voce sia al Dr. Mieu che a Ryuu Shenron, il drago malvagio della sfera a sei stelle.

Nel curriculum di Bertorelli ci sono anche numerose altre interpretazioni, come quella di Chiriku in Naruto Shippuden, Joseph Joestar in JoJo Bizarre Adventures, del commissario James Gordon nella serie d’animazione The Batman e di Mike Bison nel secondo film animato tratto dalla saga di Street Fighters.

E anche al mondo del videogioco si era rivolto, durante la sua carriera Bertorelli, prestando la voce a personaggi di videogiochi come Assassin’s Creed, Mass Effect e Alone in the Dark. Nel 2005 era stato anche il doppiatore di Stellar Skarsgard nel film Beowulf & Grendel. E non bisogna dimenticare le sue numerose interpretazioni come attore in opere teatrali e sceneggiati televisivi. Nel 2008 purtroppo un grave incidente ha seriamente danneggiato le sue corde vocali, costringendolo al ritiro dalla professione di doppiatore l’anno seguente.

Oggi viene a mancare dunque un grande artista, lasciando in noi fan di Dragonball un vuoto profondo. Lo vogliamo salutare con il suo invito a unirci a lui per un ultimo grande torneo di arti marziali: