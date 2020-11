The Game Awards: Eddie Vedder si esibirà live!

Manca poco più di una settimana all’attesissima edizione 2020 dei The Game Awards, l’evento che annualmente premia i migliori giochi di ogni anno e regala anche succose novità su quelli del futuro. Ma oltre allo spettacolo garantito da tutti i titoli in nomination, e da quelli che invece ci sveleranno qualcosa di nuovo, Geoff Keighley, padrone di casa della serata, ha voluto aggiungere ancora dell’altro.

Il giornalista ha infatti annunciato attraverso il suo profilo Twitter che, ad esibirsi live durante l’evento (che quest’anno, a causa dei ben noti problemi dovuti alla pandemia da Covid-19, si terrà in forma digitale) ci sarà niente meno che Eddie Vedder, frontman e leader dei Pearl Jam! Una partecipazione, quella di Vadder, che potrebbe essere strettamente legata alla nomination ricevuta da The Last of Us Part II, che nella sua colonna sonora include anche il brano Future Days proprio dei Pearl Jam, al premio per la miglior musica.

Quella del 2020 sarà la settima edizione che vedrà Keighley come presentatore, eppure la prima che si svolgerà in forma digitale. A guidare la classifica delle nomination c’è The Last of Us Part II, che concorre per ben dieci premi. Seguono Hades (trionfatore all’Indie Live Expo II), con otto nomination e Ghost of Tsushima con sette. A giocarsi il premio di Game of the Year, oltre ai tre titoli menzionati, ci saranno anche DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake e Animal Crossing New Horizons.

I The Game Awards arriveranno il 10 dicembre 2020. Siete pronti allo spettacolo?