People Can Fly: altri due titoli AAA dopo Outriders!

Mentre il mondo è concentrato sull’uscita di Outriders, lo sparatutto in terza persona previsto in uscita per il 2 febbraio 2021, i ragazzi di People Can Fly volano già, è proprio il caso di dirlo, con la testa avanti, e annunciano che lo studio è già al lavoro non su uno, ma su ben due nuovi titoli tripla A.

Se di uno di questi nuovi progetti si era già parlato in passato come di un action-adventure progettato per le console next-gen, è la menzione di un secondo titolo a intrigare ed emozionare i fan, che credono molto nel lavoro di questo studio di sviluppo, in grado di sfornare uno dei giochi di maggior successo della storia recente, Fortnite.

Per quanto riguarda il primo nuovo titolo sappiamo che lo sviluppo sta procedendo negli studi di People Can Fly a New York, agli ordini di David Grijns (già coinvolto nello sviluppo di Just Cause 3). Finora si conosce poco altro, se non che questo nuovo gioco AAA verrà pubblicato da Take-Two Interactive. Ancora meno però sappiamo del secodo titolo: per il momento People Can Fly ha svelato soltanto che verrà pubblicato da Square Enix (proprio come Outriders). I fan non possono fare altro che domandarsi con ansia di cosa potrebbe trattarsi: finora lo sviluppatore polacco ha lavorato soltanto con degli shooter, e potrebbe essere interessante vedere come se la caverebbero approcciando un altro genere di videogiochi.

Probabilmente nuove informazioni su entrambi i titoli verranno condivise il prossimo anno. Nel frattempo però, continuiamo ad attendere Outriders, che arriverà il prossimo 2 febbraio su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC.